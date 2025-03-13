Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста

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Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста

Новое сообщение dudkovew » 13 мар 2025, 12:07

Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста, у кого есть опыт, кто занимается подтяжкой лица тоже.


dudkovew
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Re: Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста

Новое сообщение sergdobrov » 13 мар 2025, 13:22

От морщин хочешь избавиться что-ли? Для этого и крем есть.
sergdobrov
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Re: Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста

Новое сообщение hailrevs » 13 мар 2025, 15:04

Ну я в принципе знаю Андрея Ковынцева, пластический хирург, у него опыт более 20 лет если не ошибаюсь, могу тебя направить на его страничку https://kovyntsev.com/ там все услуги есть, можешь записаться на консультацию.
hailrevs
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