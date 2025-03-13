Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста
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Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста
Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста, у кого есть опыт, кто занимается подтяжкой лица тоже.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста
От морщин хочешь избавиться что-ли? Для этого и крем есть.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Посоветуйте хорошего пластического хирурга пожалуйста
Ну я в принципе знаю Андрея Ковынцева, пластический хирург, у него опыт более 20 лет если не ошибаюсь, могу тебя направить на его страничку https://kovyntsev.com/ там все услуги есть, можешь записаться на консультацию.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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