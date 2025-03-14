КТ органов грудной клетки в какой клинике пройти в Москве?

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КТ органов грудной клетки в какой клинике пройти в Москве?

Новое сообщение beml » 14 мар 2025, 15:18

Мне врачи порекомендовали пройти КТ органов грудной клетки , В Москве , как найти хорошую клинику?


beml
Фанат
 
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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