Хочу узнать про дефицит железа в организме

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Хочу узнать про дефицит железа в организме

Новое сообщение polinalaxt1 » 20 мар 2025, 13:15

Интересует собственно следующий вопрос, где можно узнать про дефицит железа в организме? Который день интересуюсь вопросом, но нужной информации нигде не нашла.


polinalaxt1
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Re: Хочу узнать про дефицит железа в организме

Новое сообщение sergey1819 » 20 мар 2025, 13:57

Думаю вы просто не там искали, лучше посетите сайт https://superiron.ru/, который полностью посвящен дефициту железа в организме и его дальнейшим последствиям. Так же на сайте вы узнаете, какие симптомы дефициту железа, какие анализы нужно сделать в кратчайшее время, а еще тут есть реальные истории людей, которые столкнулись с данной проблемой. При желании тут можно ознакомится так же и с мнением врача, задать вопросы и получить подробные ответы. Думаю эта информация именно то, что вы искали.
sergey1819
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Сообщения: 25
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