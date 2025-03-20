Хочу узнать про дефицит железа в организме
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Хочу узнать про дефицит железа в организме
Интересует собственно следующий вопрос, где можно узнать про дефицит железа в организме? Который день интересуюсь вопросом, но нужной информации нигде не нашла.
- polinalaxt1
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Хочу узнать про дефицит железа в организме
Думаю вы просто не там искали, лучше посетите сайт https://superiron.ru/, который полностью посвящен дефициту железа в организме и его дальнейшим последствиям. Так же на сайте вы узнаете, какие симптомы дефициту железа, какие анализы нужно сделать в кратчайшее время, а еще тут есть реальные истории людей, которые столкнулись с данной проблемой. При желании тут можно ознакомится так же и с мнением врача, задать вопросы и получить подробные ответы. Думаю эта информация именно то, что вы искали.
- sergey1819
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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