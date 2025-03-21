Оставшееся лекарства после лечения. Хочу продать

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Оставшееся лекарства после лечения. Хочу продать

Новое сообщение polinalaxt1 » 21 мар 2025, 00:01

Не подскажите мне, есть ли возможность продать оставшееся лекарства после лечения? Не первый день ищу, где это сделать, но пока что вопрос так и не решила.


polinalaxt1
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Re: Оставшееся лекарства после лечения. Хочу продать

Новое сообщение sergey1819 » 21 мар 2025, 00:21

Понимаю вас прекрасно, ведь как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, что продать лекарства с рук https://prodatlekarstva1.ru/ можно благодаря Центру выкупа лекарств по всей России. Контактный номер - 89772640811, позвонив вы сможете обсудить с их специалистами любые вопросы касательно сделки, передачи лекарства и получения за это денег. Они работают официально и прозрачно, имеют все нужные разрешения на свою деятельность. К тому же сайт сам по себе простой и удобный.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 26
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