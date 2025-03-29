Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где проходить?
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Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где проходить?
Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где можно быстро и без очередей пройти обследование на хорошем оборудовании?
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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