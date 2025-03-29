Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где проходить?

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Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где проходить?

Новое сообщение bodrovgerman » 29 мар 2025, 12:21

Беспокоят частые головные боли, врач направил на МРТ. Где можно быстро и без очередей пройти обследование на хорошем оборудовании?


bodrovgerman
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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