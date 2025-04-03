Приём врача-кардиолога – где получить грамотную консультацию?

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Приём врача-кардиолога – где получить грамотную консультацию?

Новое сообщение looksj » 03 апр 2025, 17:34

Иногда беспокоит сердце, хочу пройти проверку, не дожидаясь серьёзных проблем. Куда лучше обратиться, чтобы кардиолог действительно разобрался?


looksj
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