В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?

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В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?

Новое сообщение hurteseg » 04 апр 2025, 23:01

Нам надо сделать чипирование собаке , в какую клинику обратиться в Москве?


hurteseg
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Re: В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?

Новое сообщение gaps » 05 апр 2025, 12:28

да мы в обычную ветклинику обратились и нам быстро сделали чипирование собаки
gaps
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Re: В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?

Новое сообщение beml » 05 апр 2025, 13:59

Вы сможете в Москве обратиться в эту ветеринарную клинику https://beautyvet.ru , где опытные ветеринары сделают вашей собаке чипирование совсем безболезненно и при этом услуга не дорогая .
beml
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