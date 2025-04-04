В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?
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В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?
Нам надо сделать чипирование собаке , в какую клинику обратиться в Москве?
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?
да мы в обычную ветклинику обратились и нам быстро сделали чипирование собаки
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: В какой клинике сделают быстро чипирование собаке?
Вы сможете в Москве обратиться в эту ветеринарную клинику https://beautyvet.ru , где опытные ветеринары сделают вашей собаке чипирование совсем безболезненно и при этом услуга не дорогая .
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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