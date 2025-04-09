Karoline » 09 апр 2025, 14:46

Знакомая ездила — сделала процедуры, а обратно вернулась с пятнами. Говорит, не подошло. А ей "так и должно быть". Ага, конечно. Эксперименты на лице — удовольствие не из дешёвых.