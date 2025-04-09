Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?
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Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?
Хочу сделать процедуры, но важно, чтобы работали профессионалы, а не просто "косметологи-любители". Куда лучше обратиться?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?
Знакомая ездила — сделала процедуры, а обратно вернулась с пятнами. Говорит, не подошло. А ей "так и должно быть". Ага, конечно. Эксперименты на лице — удовольствие не из дешёвых.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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