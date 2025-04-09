Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?

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Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?

Новое сообщение Paris » 09 апр 2025, 11:43

Хочу сделать процедуры, но важно, чтобы работали профессионалы, а не просто "косметологи-любители". Куда лучше обратиться?


Paris
Фанат
 
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Re: Как выбрать клинику косметологии в Армении с хорошими врачами?

Новое сообщение Karoline » 09 апр 2025, 14:46

Знакомая ездила — сделала процедуры, а обратно вернулась с пятнами. Говорит, не подошло. А ей "так и должно быть". Ага, конечно. Эксперименты на лице — удовольствие не из дешёвых.
Karoline
Фанат
 
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