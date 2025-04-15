Как проходит современное лечение гепатита C ?

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Как проходит современное лечение гепатита C ?

Новое сообщение Kanniga » 15 апр 2025, 21:18

Как проходит современное лечение гепатита C и какие препараты сейчас считаются наиболее эффективными? Хочется понять, насколько реально полностью вылечиться и какие схемы лечения применяют в 2024 году.


Kanniga
Фанат
 
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