Эндокринолог в Казани
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Эндокринолог в Казани
Какие методы диагностики используются для выявления заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета и других эндокринных нарушений? Врача хорошего знаете? Эндокринолог в Казани где есть с большим опытом?
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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