dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 07:43

Какие методы диагностики используются для выявления заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета и других эндокринных нарушений? Врача хорошего знаете? Эндокринолог в Казани где есть с большим опытом?