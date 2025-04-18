Эндокринолог в Казани

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Эндокринолог в Казани

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 07:43

Какие методы диагностики используются для выявления заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета и других эндокринных нарушений? Врача хорошего знаете? Эндокринолог в Казани где есть с большим опытом?


dmitrijaverin085
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