Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно

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Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно

Новое сообщение looksj » 18 апр 2025, 14:30

Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно и с современным оборудованием? У кота резко поднялась температура, и нужна срочная консультация с УЗИ.


looksj
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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