Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно
Какая ветеринарная клиника в районе Медведково принимает круглосуточно и с современным оборудованием? У кота резко поднялась температура, и нужна срочная консультация с УЗИ.
- looksj
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11