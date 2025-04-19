Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами?

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Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами?

Новое сообщение Laiving » 19 апр 2025, 19:54

Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами? После Нового года решил заняться собой, но хочется нормальную атмосферу, а не толкучку и старые тренажёры.


Laiving
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