Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами?
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Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами?
Не подскажете, где найти хороший спортивный клуб в Москве с залом, бассейном и тренерами? После Нового года решил заняться собой, но хочется нормальную атмосферу, а не толкучку и старые тренажёры.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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