Эпилепсия
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Эпилепсия
Скажите, ана сколько реально вывести эпилепсию в полную ремиссию или же все равно надо будет на протяжении всей жизни поддерживающую использовать терапию? Просто я к чему это... Пишут много отзывов про лечение эпилепсии хронотерапией и говорят, что этот метод лечения избавляет от эпилепсии навсегда. Что Вы думаете по этому поводу?
- Рибон
- Знаток
-
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8