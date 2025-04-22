Эпилепсия

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Эпилепсия

Новое сообщение Рибон » 22 апр 2025, 18:42

Скажите, ана сколько реально вывести эпилепсию в полную ремиссию или же все равно надо будет на протяжении всей жизни поддерживающую использовать терапию? Просто я к чему это... Пишут много отзывов про лечение эпилепсии хронотерапией и говорят, что этот метод лечения избавляет от эпилепсии навсегда. Что Вы думаете по этому поводу?


Рибон
Знаток
 
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group