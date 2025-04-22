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Эпилепсия Рибон » 22 апр 2025, 18:42 Скажите, ана сколько реально вывести эпилепсию в полную ремиссию или же все равно надо будет на протяжении всей жизни поддерживающую использовать терапию? Просто я к чему это... Пишут много отзывов про лечение эпилепсии хронотерапией и говорят, что этот метод лечения избавляет от эпилепсии навсегда. Что Вы думаете по этому поводу?



Рибон Знаток Сообщения: 234 Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30 Личное сообщение Вернуться к началу

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