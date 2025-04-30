Центр відновлюваної терапії

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Центр відновлюваної терапії

Новое сообщение Aleksandra » 30 апр 2025, 14:14

Центр відновлюваної терапії, психосоматичного здоровʼя Restart Medical в м.Київ - restartmedical.com.ua/ це сучасний заклад психіатрії та психотерапії який спеціалізується на лікуванні та реабілітації психічних та поведінкових розладів людини.

Restart Medical використовує Європейські стандарти лікування, разом з висококваліфікованою командою спеціалістів та комфортними умовами перебування клієнтів.



Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group