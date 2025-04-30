Restart Medical використовує Європейські стандарти лікування, разом з висококваліфікованою командою спеціалістів та комфортними умовами перебування клієнтів.
Центр відновлюваної терапії
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Центр відновлюваної терапії
Центр відновлюваної терапії, психосоматичного здоровʼя Restart Medical в м.Київ - restartmedical.com.ua/ це сучасний заклад психіатрії та психотерапії який спеціалізується на лікуванні та реабілітації психічних та поведінкових розладів людини.
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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