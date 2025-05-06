Речь про брата, ситуация критическая, не хочется терять время на переправки по инстанциям.
Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?
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Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?
Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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