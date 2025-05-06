Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?

Новое сообщение JamesReus » 06 май 2025, 22:16

Реабилитационный центр в Новосибирске принимает зависимых только после детокса или можно сразу?

Речь про брата, ситуация критическая, не хочется терять время на переправки по инстанциям.



JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group