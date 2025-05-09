Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией?

Новое сообщение stepanben » 09 май 2025, 18:19

Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией? Вопрос для брата.


stepanben
Фанат
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group