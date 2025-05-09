Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией?
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Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией?
Лечение алкогольной зависимости проходит амбулаторно или только с госпитализацией? Вопрос для брата.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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