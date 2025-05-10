Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки?
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Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки?
Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки? Хочу прикинуть, можно ли уложиться в отпуск.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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