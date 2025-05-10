Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки?

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Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки?

Новое сообщение Dima » 10 май 2025, 14:52

Для имплантации зуба на нижней челюсти сколько времени занимает установка самого импланта без коронки? Хочу прикинуть, можно ли уложиться в отпуск.


Dima
Фанат
 
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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