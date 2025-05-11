Эндопротезирование суставов
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Эндопротезирование суставов
Где найти достоверный список медицинских учреждений, которые специализируются на эндопротезировании, и как правильно сориентироваться в их услугах?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 261
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Эндопротезирование суставов
Когда понадобилась операция по замене сустава у мамы, времени на раздумья не было. Нужно было срочно выбрать клинику. В статье на https://endoprotezirovanie.ru/articles/ ... tavov.html нашли актуальные и проверенные адреса, подробности по каждому учреждению и даже рекомендации по квотам. Благодаря этому мама получила помощь быстро и без ошибок с выбором. Идёт на поправку, а мы благодарны за такой полезный ресурс.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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