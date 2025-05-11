Эндопротезирование суставов

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Эндопротезирование суставов

Новое сообщение belkodi » 11 май 2025, 13:46

Где найти достоверный список медицинских учреждений, которые специализируются на эндопротезировании, и как правильно сориентироваться в их услугах?


belkodi
Знаток
 
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Эндопротезирование суставов

Новое сообщение kodena » 11 май 2025, 13:48

Когда понадобилась операция по замене сустава у мамы, времени на раздумья не было. Нужно было срочно выбрать клинику. В статье на https://endoprotezirovanie.ru/articles/ ... tavov.html нашли актуальные и проверенные адреса, подробности по каждому учреждению и даже рекомендации по квотам. Благодаря этому мама получила помощь быстро и без ошибок с выбором. Идёт на поправку, а мы благодарны за такой полезный ресурс.
kodena
Фанат
 
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group