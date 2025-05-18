Капельница от запоя в Казани
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Капельница от запоя в Казани
Другу стало плохо после нескольких дней беспробудного употребления. Он сам не мог идти, а в больницу — ни в какую. Нашли контакт «Домашнего Доктора», и честно — не пожалели. Врач приехал, сделал все анализы, поставил капельницу от запоя https://kazan.zapoy.clinic/narkologiche ... ot-zapoya/ , объяснил, какие препараты пить дальше. Общался уважительно, без осуждений, чувствовалась практика. Очень помогло и нам, и ему. Наркологическая клиника Домашний доктор оказывает услуги в Казани, и, по моему опыту, они действительно знают, как действовать в кризисных ситуациях.
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 267
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Капельница от запоя в Казани
Спасибо тебе огромное за совет — вызвали скорую наркологическую помощь, приехали быстро, всё сделали профессионально. Реально спасли человека.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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