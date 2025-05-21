dmitrijaverin085 » 21 май 2025, 09:12

Магнитно-резонансная томография в Москве нужна, маму хочу на нее отправить. В какую клинику можно обратиться и где запись свободная? Как подготовиться к МРТ-обследованию в Москве, и какие документы необходимо иметь при себе?