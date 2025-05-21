Несросшиеся переломы
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Несросшиеся переломы
Здравствуйте, у кого-то может есть опыт и сможете мне ответить. Какие методы лечения применяются при несросшихся переломах? И самое главное, в какой клинике действительно смогут мне помочь?
- dmitrijaverin085
- Писатель
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Несросшиеся переломы
Зимой прошлого года произошло несчастье - поскользнулся на льду и приземлился прямо на плечо. Диагноз прозвучал ужасающе: сложный перелом плечевой кости, осложненный плохим срастанием. Мне порекомендовали обратиться в медицинский центр Гута Клиник, специализирующийся именно на трудных случаях несросшихся переломов https://trauma.gutaclinic.ru/traumatolo ... -perelomy/ Сначала были сомнения, но первое посещение развеяло все тревоги. Команда высококвалифицированных ортопедов провела полную диагностику, разработала индивидуальный план лечения и выполнила точную операцию по восстановлению поврежденной кости. Реабилитационный период прошел под чутким контролем опытных специалистов, начиная от процедур физиотерапии и заканчивая рекомендациями по возвращению к повседневной активности. Благодаря высококлассному обслуживанию и вниманию каждого сотрудника к моим нуждам, я смог вернуться к нормальной жизни всего спустя полгода.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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