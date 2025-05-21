Несросшиеся переломы

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Несросшиеся переломы

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 21 май 2025, 09:36

Здравствуйте, у кого-то может есть опыт и сможете мне ответить. Какие методы лечения применяются при несросшихся переломах? И самое главное, в какой клинике действительно смогут мне помочь?


dmitrijaverin085
Писатель
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Несросшиеся переломы

Новое сообщение serega2510 » 21 май 2025, 10:57

Зимой прошлого года произошло несчастье - поскользнулся на льду и приземлился прямо на плечо. Диагноз прозвучал ужасающе: сложный перелом плечевой кости, осложненный плохим срастанием. Мне порекомендовали обратиться в медицинский центр Гута Клиник, специализирующийся именно на трудных случаях несросшихся переломов https://trauma.gutaclinic.ru/traumatolo ... -perelomy/ Сначала были сомнения, но первое посещение развеяло все тревоги. Команда высококвалифицированных ортопедов провела полную диагностику, разработала индивидуальный план лечения и выполнила точную операцию по восстановлению поврежденной кости. Реабилитационный период прошел под чутким контролем опытных специалистов, начиная от процедур физиотерапии и заканчивая рекомендациями по возвращению к повседневной активности. Благодаря высококлассному обслуживанию и вниманию каждого сотрудника к моим нуждам, я смог вернуться к нормальной жизни всего спустя полгода.

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serega2510
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Сообщения: 210
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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