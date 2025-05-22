Какую наркологическую клинику выбрать?
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Какую наркологическую клинику выбрать?
Может знает кто и подскажет мне, какую наркологическую клинику выбрать в Липецке? Не первый день интересуюсь вопросом, но пока что его так и не решила.
- polinalaxtanova3
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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Re: Какую наркологическую клинику выбрать?
Не знаю как там кто, но когда я интересовался этим вопросом то узнал, что Наркологическая клиника https://lipetsk.medelen.ru/ является лучшей. С информации на сайте можно убедится, что наркологическая клиника МедЭлен оказывает услуги в Липецке достаточно давно и имеет отличную репутацию. Тут так же можно заказать и другие услуги, уточнить цены, почитать отзывы клиентов или задать вопросы специалистам, которые помогут в кратчайшее время.
- sergey1811
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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