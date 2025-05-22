Есть ли хорошая наркологическая клиника?

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Есть ли хорошая наркологическая клиника?

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 22 май 2025, 16:40

Собственно интересует следующий вопрос, есть ли хорошая наркологическая клиника в Воронеже? Который день ищу, но пока что не нашла то, что нужно. Что делать посоветуете?


polinalaxtanova3
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Re: Есть ли хорошая наркологическая клиника?

Новое сообщение sergey1811 » 22 май 2025, 17:05

По поводу вашего вопроса могу сказать следующее, если вас интересует Наркологическая клиника https://voronezh.union.clinic/, тогда этот сайт точно вам подойдет. Наркологическая клиника Союз наркологов оказывает услуги в Воронеже не первый год, работают тут качественно и по доступным ценам, а еще круглосуточно и анонимно. Думаю это то, что вы искали.
sergey1811
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Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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