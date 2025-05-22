Есть ли хорошая наркологическая клиника?
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Есть ли хорошая наркологическая клиника?
Собственно интересует следующий вопрос, есть ли хорошая наркологическая клиника в Воронеже? Который день ищу, но пока что не нашла то, что нужно. Что делать посоветуете?
- polinalaxtanova3
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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Re: Есть ли хорошая наркологическая клиника?
По поводу вашего вопроса могу сказать следующее, если вас интересует Наркологическая клиника https://voronezh.union.clinic/, тогда этот сайт точно вам подойдет. Наркологическая клиника Союз наркологов оказывает услуги в Воронеже не первый год, работают тут качественно и по доступным ценам, а еще круглосуточно и анонимно. Думаю это то, что вы искали.
- sergey1811
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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