лакаса » 24 май 2025, 11:29

Всем привет из Москвы. Девочки, кто может посоветовать мне эффективный метод для удаления пигментных пятен? По рекомендации подруги долгое время пользуюсь бадягой, но к сожалению она только осветлила пятно, а не избавила меня от него.