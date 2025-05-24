Как избавиться от пигментного пятна

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Как избавиться от пигментного пятна

Новое сообщение лакаса » 24 май 2025, 11:29

Всем привет из Москвы. Девочки, кто может посоветовать мне эффективный метод для удаления пигментных пятен? По рекомендации подруги долгое время пользуюсь бадягой, но к сожалению она только осветлила пятно, а не избавила меня от него.


Последний раз редактировалось лакаса 24 май 2025, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Как избавиться от пигментного пятна

Новое сообщение бинка » 24 май 2025, 11:36

Пигментные пятна - довольно распространенная проблема, у меня они тоже были. Из собственного опыта могу сказать, что ни одна мазь, крем или маска не поможет вам от него избавиться. У меня получилось избавиться от пигментныз пятен на лице только путем лазерного удаления https://faceliftingmsk.ru/lazernaya-kos ... nyh-pyaten
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Re: Как избавиться от пигментного пятна

Новое сообщение тулина » 24 май 2025, 11:49

Я хочу поддержать предыдущего автора, не тратьте время и деньги на покупку разных средств, если хотите избавиться от пигментного пятна, запишитесь на процедуру лазеротерапии или фототерапии.
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Re: Как избавиться от пигментного пятна

Новое сообщение журка » 24 май 2025, 11:58

После прохождения процедуры мезотерапии у меня исчезло два пигментных пятна на лице. Мне под кожу вводили осветляющий коктейль, некоторым пациенткам прорабатывают проблемные участки мезоройлером.
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