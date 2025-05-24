Записаться на УЗИ

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Записаться на УЗИ

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 24 май 2025, 18:26

Требуется ли направление от врача для проведения УЗИ в московских клиниках? Как быстро можно записаться на УЗИ в московских клиниках? Есть ли возможность срочной записи?


dmitrijaverin085
Писатель
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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