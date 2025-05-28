dmitrijaverin085 » 28 май 2025, 05:28

Доброе утро, если опыт есть, поделитесь им со мной пожалуйста. Как выбрать квалифицированного психотерапевта в Новосибирске, на что следует обратить особое внимание при выборе специалиста, и какие критерии являются самыми важными?