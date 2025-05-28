Психотерапевт в Новосибирске

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Психотерапевт в Новосибирске

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 28 май 2025, 05:28

Доброе утро, если опыт есть, поделитесь им со мной пожалуйста. Как выбрать квалифицированного психотерапевта в Новосибирске, на что следует обратить особое внимание при выборе специалиста, и какие критерии являются самыми важными?


dmitrijaverin085
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Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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