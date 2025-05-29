Kaslan » 29 май 2025, 19:08

После долгих раздумий решился на лазерную коррекцию зрения, чтобы уже очки в сторону выбросить, но хочется всё-таки найти проверенное место в Рыбинске. Кто подскажет, где делают качественно и не боишься, что ослепнешь после?