решился на лазерную коррекцию зрения

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решился на лазерную коррекцию зрения

Новое сообщение Kaslan » 29 май 2025, 19:08

После долгих раздумий решился на лазерную коррекцию зрения, чтобы уже очки в сторону выбросить, но хочется всё-таки найти проверенное место в Рыбинске. Кто подскажет, где делают качественно и не боишься, что ослепнешь после?


Kaslan
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