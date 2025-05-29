решился на лазерную коррекцию зрения
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решился на лазерную коррекцию зрения
После долгих раздумий решился на лазерную коррекцию зрения, чтобы уже очки в сторону выбросить, но хочется всё-таки найти проверенное место в Рыбинске. Кто подскажет, где делают качественно и не боишься, что ослепнешь после?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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