Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?

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Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?

Новое сообщение Laiving » 30 май 2025, 21:36

Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?

Интересует нормальный вариант без всяких "чудо-добавок". И желательно, чтоб не надо было полквартала объяснять фармацевту, чего тебе надо.



Laiving
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Re: Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?

Новое сообщение bodrovgerman » 31 май 2025, 00:03

Купи, конечно. Только не переборщи, а то потом вызовешь не даму, а скорую. И будешь краснеть перед фельдшером.
bodrovgerman
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