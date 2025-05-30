Интересует нормальный вариант без всяких "чудо-добавок". И желательно, чтоб не надо было полквартала объяснять фармацевту, чего тебе надо.
Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?
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Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?
Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Пробовал кто заказывать Виагру — чтоб быстро и без подделок?
Купи, конечно. Только не переборщи, а то потом вызовешь не даму, а скорую. И будешь краснеть перед фельдшером.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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