кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?
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кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?
Подскажите, кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве? Хочу домой, но пока сомневаюсь, не дешевая вещь, хочется не ошибиться. Интересуют именно модели этой марки, кажется, у них качество получше, чем у остальных.
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Boltin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Re: кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?
У меня как раз Spirit XT385, брала год назад. Пользуюсь регулярно, в целом довольна. До этого пробовала дешевле, небо и земля. Только смотрите по габаритам, они крупные, не каждая модель подойдет в маленькую комнату.
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Veranika
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:01
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Re: кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?
Я заказывала беговую дорожку Spirit через сайт https://fitsharing.ru/prodazha/f/brand=spirit/ Там есть выбор разных моделей, доставка по Москве, можно и в рассрочку. Перед покупкой проконсультировалась с менеджером, потому что не знала, что именно выбрать. Нужно же еще подобрать под мой рост и вес. Так что можете всё узнать.
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IrenRostova
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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