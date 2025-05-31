кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?

Новое сообщение Boltin » 31 май 2025, 19:58

Подскажите, кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве? Хочу домой, но пока сомневаюсь, не дешевая вещь, хочется не ошибиться. Интересуют именно модели этой марки, кажется, у них качество получше, чем у остальных.


Аватара пользователя
Boltin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
Вернуться к началу

Re: кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?

Новое сообщение Veranika » 31 май 2025, 20:07

У меня как раз Spirit XT385, брала год назад. Пользуюсь регулярно, в целом довольна. До этого пробовала дешевле, небо и земля. Только смотрите по габаритам, они крупные, не каждая модель подойдет в маленькую комнату.
Аватара пользователя
Veranika
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:01
Вернуться к началу

Re: кто-нибудь покупал беговые дорожки Spirit в Москве?

Новое сообщение IrenRostova » 31 май 2025, 20:12

Я заказывала беговую дорожку Spirit через сайт https://fitsharing.ru/prodazha/f/brand=spirit/ Там есть выбор разных моделей, доставка по Москве, можно и в рассрочку. Перед покупкой проконсультировалась с менеджером, потому что не знала, что именно выбрать. Нужно же еще подобрать под мой рост и вес. Так что можете всё узнать.
Аватара пользователя
IrenRostova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group