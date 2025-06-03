Логопед онлайн для детей. Ищу
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Логопед онлайн для детей. Ищу
Интересует собственно следующий вопрос, есть ли хороший логопед онлайн для детей? Который день интересуюсь к кому обратится, но пока что вопрос так и не решила.
- polinalaxtanova3
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
-
Re: Логопед онлайн для детей. Ищу
Я недавно как и вы искал, где лучше заказать услугу Логопед онлайн для детей https://taratoro.ru/, пока не узнал про сайт школы Тараторо. Они работают давно и репутация у них - отличная. Тут работают опытные специалисты, которые знают и делают работу качественно. Пробный урок - бесплатно, да и по ценам тут в целом - недорого, а график - гибкий.
- sergey1811
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7