Лечение легочного фиброза
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Лечение легочного фиброза
Друзья, можете ли Вы мне дать рекомендацию хорошего врача, который занимается легочным фиброзом? К сожалению, моя бабушка получила этот диагноз и сейчас мы в поисках клиники, где нам помогут справиться с этим. В интернете конечно много уже прочитал про лечение легочного фиброза и думаю, что имеет смысл попробовать хронотерапию как альтернативный метод лечения. А Вы что думаете по этому поводу? Имеет ли в целом это смысл или же есть и у Вас проверенные врачи?
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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