dmitrijaverin085 » 07 июн 2025, 13:13

Амбениум парентерал кто ранее покупал уже, хочу спросить вас. Сколько ампул рекомендуется покупать сразу, учитывая, что препарат предназначен для однократного введения в сутки, и как долго может храниться вскрытая ампула? Где его заказать получится?