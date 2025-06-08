dmitrijaverin085 » 08 июн 2025, 07:36

Артравир купить надо, но пока его в наличии нигде не могу найти. Может вы знаете как препарат купить? И еще, в каких случаях рекомендуется увеличение дозировки Артравира, и какие дополнительные меры предосторожности следует соблюдать при этом?