Подскажите, где берут проверенные средства от блох

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите, где берут проверенные средства от блох

Новое сообщение stepanben » 08 июн 2025, 13:13

Кот страдает, чешется до истерики. Подскажите, где берут проверенные средства от блох, чтоб реально помогало, а не просто запах?


stepanben
Фанат
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group