Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске

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Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске

Новое сообщение Laiving » 09 июн 2025, 00:23

Вот недавно зуб скис, жуть какая. Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске, чтоб без боли, а то терпеть дальше уже не могу, совсем нервы сдают.


Laiving
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Re: Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске

Новое сообщение Harlitood » 09 июн 2025, 02:00

У племянника зуб разболелся — искали где не дерут три шкуры. Нашли в итоге с руками и без понтов. Смотри, чтоб не только кресло блестело, а дело делали.
Harlitood
Фанат
 
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