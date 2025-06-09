Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске
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Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске
Вот недавно зуб скис, жуть какая. Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске, чтоб без боли, а то терпеть дальше уже не могу, совсем нервы сдают.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу найти нормальную стоматологию в Обнинске
У племянника зуб разболелся — искали где не дерут три шкуры. Нашли в итоге с руками и без понтов. Смотри, чтоб не только кресло блестело, а дело делали.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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