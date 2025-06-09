Раньше мы использовали ртутные градусники, но после того, как узнали о вреде ртути, перешли на безопасную альтернативу. Geratherm Classic — это классика, которая прошла проверку временем и стала нашим верным другом. Внутри — жидкий металл галинстан, который полностью безопасен, не токсичен и не испаряется при повреждении.
Что мне особенно нравится — это быстрота измерения: всего за несколько минут я узнаю температуру моего ребенка. Стеклянный корпус легко очищается, он прочен и долговечен. Шкала понятна и четка, что облегчает считывание.
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Если вы хотите заботиться о своих близких и быть уверенным в безопасности — Geratherm Classic точно подойдет вам!