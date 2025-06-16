Где купить курсы по нейросети и искусственном интеллекте?

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Где купить курсы по нейросети и искусственном интеллекте?

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 16 июн 2025, 01:19

Интересует собственно вопрос, где можно купить курсы по нейросети и искусственном интеллекте недорого? У меня с деньгами сейчас не лучшее время, а хотелось бы все же обучаться и развиваться.


Последний раз редактировалось polinalaxtanova22 16 июн 2025, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Где курсы по нейросети и искусственном интеллекте?

Новое сообщение sergey1811 » 16 июн 2025, 01:39

Я как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал про сервис совместных покупок Складчина. Тут купить курсы, тренинги, семинары на различную тему для вас не составит никакого труда. А благодаря данному методу покупки - можно еще и хорошо сэкономить деньги. Тут кстати есть и раздел о нейросети и искусственном интеллекте.
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