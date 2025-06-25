Нужен хороший калькулятор калорий

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Нужен хороший калькулятор калорий

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 25 июн 2025, 20:03

Нужен хороший калькулятор калорий, но я пока что не нашла то, что нужно. Что мне делать посоветуете? Хотела бы похудеть, ведь все же лето идет во всю и хочется быть стройной.


polinalaxtanova22
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Re: Нужен хороший калькулятор калорий

Новое сообщение sergey1811 » 25 июн 2025, 20:21

Понимаю вас прекрасно, ведь как и вы в свое время интересовались этим вопросом, пока не узнали, что лучший калькулятор калорий доступен на этой странице сайта. Где как вы видите, так же рассказывают, как рассчитать КБЖУ от вашей дневной суточной нормы, а так же что это такое в целом и зачем нужно. Помимо всего, в статье вы узнаете о формуле Харриса-Бенедикта, как проводится расчёт дневной нормы калорий и тут можно узнать о дневной потребности в БЖУ.
sergey1811
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