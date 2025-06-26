dmitrijaverin085 » 26 июн 2025, 08:34

Доброе утро, поделитесь опытом, если вы конечно сами знаете ответ на мой вопрос. В каких случаях консультация травматолога-ортопеда в Москве необходима, и какие особенности лечения и диагностики существуют? Травматолог-ортопед по омс в какой клинике принимает?