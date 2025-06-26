Травматолог-ортопед по омс

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Травматолог-ортопед по омс

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 26 июн 2025, 08:34

Доброе утро, поделитесь опытом, если вы конечно сами знаете ответ на мой вопрос. В каких случаях консультация травматолога-ортопеда в Москве необходима, и какие особенности лечения и диагностики существуют? Травматолог-ортопед по омс в какой клинике принимает?


dmitrijaverin085
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Re: Травматолог-ортопед по омс

Новое сообщение serega2510 » 26 июн 2025, 10:23

После серьезнейшей аварии оказался прикованным к постели с множественными переломами ног. Переживал глубокий стресс и отчаяние, казалось, жизнь закончилась навсегда. Но судьба свела меня с замечательным врачом Галимовым Шамилем. Этот травматолог-ортопед по омс сразу расположил к себе своим искренним участием и профессиональным отношением. Проводя ежедневные осмотры, консультации и назначив индивидуальную программу реабилитации, врач помог мне поверить в возможность полного восстановления. Каждое занятие было продуманным и направленным на постепенное укрепление мышц и суставов. Прошел долгий путь восстановления, пройденный вместе с доктором, позволил вернуться к обычной жизни и работе. Благодарен судьбе за встречу с таким ответственным и добрым человеком, настоящим мастером своего дела.

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serega2510
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