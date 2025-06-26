Тренировки уже не дают результата?

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Тренировки уже не дают результата?

Новое сообщение belkodi » 26 июн 2025, 12:12

Что делать, если тренировки перестали приносить результат, а уровень энергии остаётся на низком уровне?


belkodi
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Re: Тренировки уже не дают результата?

Новое сообщение kodena » 26 июн 2025, 12:26

Стал замечать, что тренировки не дают того эффекта, что раньше: энергии меньше, метаболизм будто тормозит. Начал искать, для чего применяют метаболическое средство, и нашёл MetOptim от PreventEra. Состав понравился — без лишнего, только то, что действительно работает. Пропил месяц и почувствовал разницу: просыпаюсь легко, еда усваивается лучше, а мышцы восстанавливаются быстрее. Теперь советую его не только друзьям, но и своим подписчикам — мне как фитнес-тренеру важно давать рабочие рекомендации.
kodena
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