Тренировки уже не дают результата?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Тренировки уже не дают результата?
Что делать, если тренировки перестали приносить результат, а уровень энергии остаётся на низком уровне?
- belkodi
- Знаток
-
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
-
Re: Тренировки уже не дают результата?
Стал замечать, что тренировки не дают того эффекта, что раньше: энергии меньше, метаболизм будто тормозит. Начал искать, для чего применяют метаболическое средство, и нашёл MetOptim от PreventEra. Состав понравился — без лишнего, только то, что действительно работает. Пропил месяц и почувствовал разницу: просыпаюсь легко, еда усваивается лучше, а мышцы восстанавливаются быстрее. Теперь советую его не только друзьям, но и своим подписчикам — мне как фитнес-тренеру важно давать рабочие рекомендации.
- kodena
- Фанат
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17