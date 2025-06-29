Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

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Рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 29 июн 2025, 13:05

Мне нужна рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу в Новосибирске, хочу поинтересоваться. Куда обращаться можно? Какие документы и материалы необходимо предоставить для выполнения рецензии на судебно-психиатрическую экспертизу? Есть ли какие-то особые требования к представлению материалов?


dmitrijaverin085
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