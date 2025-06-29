dmitrijaverin085 » 29 июн 2025, 13:05

Мне нужна рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу в Новосибирске, хочу поинтересоваться. Куда обращаться можно? Какие документы и материалы необходимо предоставить для выполнения рецензии на судебно-психиатрическую экспертизу? Есть ли какие-то особые требования к представлению материалов?