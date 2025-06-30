Куда обратиться для лечение алкоголизма?

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Куда обратиться для лечение алкоголизма?

Новое сообщение belkodi » 30 июн 2025, 10:15

Когда проблема пришла в наш дом, мы сначала не верили, что дело в наркотиках. А когда стало очевидно, уже было поздно — брату срочно требовалась помощь. “МедКавказ” — первое место, куда мы обратились, и, к счастью, последнее. Здесь не только вывели его из острого состояния, но и предложили полную программу восстановления. Особенно запомнились индивидуальные занятия и работа с психологом, благодаря которым он наконец-то открылся. Самое важное — он не чувствовал себя осуждаемым. Он сам захотел измениться. Сейчас он снова учится, общается с нами, и я верю, что дальше будет только лучше. Спасибо этой команде. Также они предлагают лечение алкгоголизма и другие услуги!


belkodi
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