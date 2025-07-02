dmitrijaverin085 » 02 июл 2025, 06:34

У меня небольшая клиника есть, надо нам два раза в неделю отходы утилизировать. Вопрос такой, какие документы необходимо предоставить для заключения договора на утилизацию отходов 1-4 класса опасности с компаниями в Новосибирске? И самое главное, кто такие услуги предлагает?