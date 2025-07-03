Где можно получить консультацию психолога?

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Где можно получить консультацию психолога?

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 03 июл 2025, 22:22

Может знает кто и подскажет мне, где можно получить консультацию психолога? Вопросом интересуюсь не первый день, но пока что так и не нашла к кому обратится.


polinalaxtanova22
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Re: Где можно получить консультацию психолога?

Новое сообщение sergey1811 » 03 июл 2025, 22:47

Недавно как и вы искали, где доступна консультация психолога, а потом узнали о центре семейной психотерапии МЕНТАЛ. Тут как вы видите, работают качественно и по доступным ценам. К тому же на сайте можно узнать о ценах на услуги, ознакомится с отзывами клиентов.
sergey1811
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