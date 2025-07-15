Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?

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Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?

Новое сообщение gaps » 15 июл 2025, 19:24

Хочу чтобы дочка занималась спортивной гимнастикой , куда стоит обратиться?


gaps
Знаток
 
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?

Новое сообщение gianella » 15 июл 2025, 21:03

на спортивных форумах есть ссылки на хорошие школы спортивной гимнастики
gianella
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 май 2025, 08:39
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