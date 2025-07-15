Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?
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Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?
Хочу чтобы дочка занималась спортивной гимнастикой , куда стоит обратиться?
- gaps
- Знаток
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- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Подскажите хорошую школу спортивной гимнастики?
на спортивных форумах есть ссылки на хорошие школы спортивной гимнастики
- gianella
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 май 2025, 08:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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