Экипаж Себастьена Лёба. Фото Citroen Шестикратный чемпион мира по ралли – Себастьен Лёб, был неудержим на болгарском этапе и уверенно выиграл его, лидируя от старта до финиша. Гонка проходила на асфальтовых дорогах в окрестностях болгарского городка Боровец.

Эта гонка стала подлинным триумфом команды Citroen. В немалой степени победе французской команды способствовали конкуренты из Ford, которые ошиблись с выбором резины и потерпели в Болгарии сокрушительное поражение. В то время как четыре первых места достались представителям «двойных шевронов» - Лёбу, Сордо, Сольбергу и Ожье. Лучший из гонщиков «голубого овала» - Микко Хирвонен, смог стать только пятым.

Неплохо выступил в Болгарии и экс-чемпион Формулы-1 Кими Райкконен. Даже, несмотря на то, что в первый день финн попал в аварию, в дальнейшем он показывал неплохие времена и в итоге закончил гонку на одиннадцатом месте.

Ралли Болгария была первой асфальтовой гонкой в сезоне и доминирование Citroen на асфальте было просто подавляющим. Учитывая, что впереди будут еще три асфальтовых гонки, надежды Ford на чемпионский титул выглядят весьма призрачными. А вот Себастьену Лёбу вряд ли что-то помешает примерить чемпионскую корону в седьмой раз.

Результаты ралли Болгария:

1. Sebastien Loeb - Citroen 3h02m39.2s

2. Dani Sordo - Citroen + 29.5s

3. Petter Solberg - Citroen + 36.3s

4. Sebastien Ogier - Citroen + 1m55.0s

5. Mikko Hirvonen - Ford + 3m17.8s

6. Jari-Matti Latvala - Ford + 4m28.5s

7. P-G Andersson - Ford + 5m25.2s

8. Frigyes Turan - Peugeot + 7m04.0s

9. Matthew Wilson - Ford + 9m28.6s

10. Henning Solberg - Ford + 13m06.0s