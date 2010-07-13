Эта гонка стала подлинным триумфом команды Citroen. В немалой степени победе французской команды способствовали конкуренты из Ford, которые ошиблись с выбором резины и потерпели в Болгарии сокрушительное поражение. В то время как четыре первых места достались представителям «двойных шевронов» - Лёбу, Сордо, Сольбергу и Ожье. Лучший из гонщиков «голубого овала» - Микко Хирвонен, смог стать только пятым.
Неплохо выступил в Болгарии и экс-чемпион Формулы-1 Кими Райкконен. Даже, несмотря на то, что в первый день финн попал в аварию, в дальнейшем он показывал неплохие времена и в итоге закончил гонку на одиннадцатом месте.
Ралли Болгария была первой асфальтовой гонкой в сезоне и доминирование Citroen на асфальте было просто подавляющим. Учитывая, что впереди будут еще три асфальтовых гонки, надежды Ford на чемпионский титул выглядят весьма призрачными. А вот Себастьену Лёбу вряд ли что-то помешает примерить чемпионскую корону в седьмой раз.
Результаты ралли Болгария:
1. Sebastien Loeb - Citroen 3h02m39.2s
2. Dani Sordo - Citroen + 29.5s
3. Petter Solberg - Citroen + 36.3s
4. Sebastien Ogier - Citroen + 1m55.0s
5. Mikko Hirvonen - Ford + 3m17.8s
6. Jari-Matti Latvala - Ford + 4m28.5s
7. P-G Andersson - Ford + 5m25.2s
8. Frigyes Turan - Peugeot + 7m04.0s
9. Matthew Wilson - Ford + 9m28.6s
10. Henning Solberg - Ford + 13m06.0s