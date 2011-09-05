Пластическая операция

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Пластическая операция

Новое сообщение Princess_ » 05 сен 2011, 20:32

Здравствуйте! ;)

Я интересуюсь пластической хирургией, в дальнейшем планирую специализироваться на эту дисциплину и решила спросить Вас: "А как Вы относитеть к таким методам изменения себя?"

Скажу честно, я была против: Всё таки риск большой, да и резать себя "просто так" не охотно ...

Но недавно нашла страничку доктора работающего в Вене и решила с Вами поделиться!

На данный момент есть методы омолаживания, при которых используются человеческие стволовые клетки из жира. По этому методу работает и оперирует уже упомянутый DDr. Heinrich. Процедура приблизительно проходит так: Представим себе женщину, которая хочет иметь более большую грудь. Ей отсасывают жир из одной части тела и заполняют его в груди.

Я немного полазила по интернет-страничке доктора (но хочу быть дилетантом)– вот адрес http://ddrheinrich.com/ru - и решила коротко выписать для интересующихся ху из ху!

• Увеличение груди с использованием стволовых клеток, т.е. без силикона и прочих искусственных наполнителей, без швов и общего наркоза, а также без ухудшения естественных функций грудных желез

• Липосакция – липоскульптура по методу д-ра Хайнриха: Вручную, без использования автоматических отсасывающих приспособлений разрушающих жировую ткань, за только один сеанс удаляется большое количество жира.

• Терапия лица, кожи и волос с использованием стволовых клеток, преимущество в том, что можно воздержаться от хирургических вмешательств, таких как подтяжка лица и коррекция век, при которых, кожа натягивается и подрезается.

• Регенеративная терапия с использованием стволовых клеток и биоидентичных гормонов обеспечивающих целенаправленную регенерацию: Через некоторое время исчезают синдром эмоционального выгорания и нарушение сна, тело наполняется силами, возрастает сексуальная энергия. Данные методы терапии позволяют достичь внешнего омоложения тела на 15 лет.

• Снижение веса по методу д-ра Хайнриха: Данный метод позволяет не только достичь идеального веса, но и поддерживать его в течении длительного времени.

Надеюсь, смогла Вам рассказать что-то новое!

Если что, пишите, буду рада помочь - много уже прочитала по этой теме !

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Re: Пластическая операция

Новое сообщение Aleksandra94 » 16 авг 2024, 16:17

Всем приветик. Скажите пожалуйста, куда мне лучше обратиться в Питере по поводу консультации на счет блефаропластики? Может кто сталкивался?
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Re: Пластическая операция

Новое сообщение gohkadd » 16 авг 2024, 20:25

Меня начали беспокоить мешки под глазами и мелкие морщины в уголках глаз. Казалось бы, что в этом страшного, но они придавали моему лицу усталый вид, и никакие косметические средства не помогали. Я долго думал, стоит ли обращаться к пластической хирургии, но в итоге решил, что пора что-то менять. В клинику MedSwiss в Питере - https://plastika.medswiss-spb.ru/services/blefaroplastika/krugovaya-blefaroplastika/ я обратился по рекомендации знакомого, который тоже прошел через подобную процедуру. Врачи там объяснили, что круговая блефаропластика – это операция, направленная на одновременное исправление проблем и на верхних, и на нижних веках. Она помогает устранить мешки под глазами, разгладить мелкие морщины и сделать взгляд более свежим и открытым. Сам процесс подготовки был максимально комфортным. Врач подробно объяснил, что ожидать от операции и как будет проходить реабилитация. Сначала меня отправили на необходимые обследования, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. Когда все было готово, назначили дату операции. Операция прошла быстрее, чем я ожидал. Честно говоря, я немного переживал перед ней, но команда клиники сделала все, чтобы я чувствовал себя уверенно. После процедуры мне дали подробные рекомендации по уходу за глазами в первые дни. Радует, что следов от вмешательства почти не видно, и уже через несколько недель я заметил значительные изменения: лицо стало выглядеть моложе, взгляд – более открытым и свежим. Что особенно важно – результат сохраняется надолго, до 10 лет. И это без каких-либо видимых шрамов или нарушений мимики. Сейчас я не просто доволен, я по-настоящему рад, что решился на этот шаг.
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Re: Пластическая операция

Новое сообщение andreeva77 » 22 май 2025, 17:53

Девочки, кто делал риносептопластику? Интересует не только эстетика, а именно из-за дыхания - перегородка искривлена у сестры, дышит одной ноздрёй. Есть ли смысл совмещать с эстетикой сразу https://mosaica.ru/ru/mo/news/2023/03/1 ... toplastika ? Хочется, но страшно.
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