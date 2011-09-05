Princess_ » 05 сен 2011, 20:32

Здравствуйте!

Я интересуюсь пластической хирургией, в дальнейшем планирую специализироваться на эту дисциплину и решила спросить Вас: "А как Вы относитеть к таким методам изменения себя?"

Скажу честно, я была против: Всё таки риск большой, да и резать себя "просто так" не охотно ...

Но недавно нашла страничку доктора работающего в Вене и решила с Вами поделиться!

На данный момент есть методы омолаживания, при которых используются человеческие стволовые клетки из жира. По этому методу работает и оперирует уже упомянутый DDr. Heinrich. Процедура приблизительно проходит так: Представим себе женщину, которая хочет иметь более большую грудь. Ей отсасывают жир из одной части тела и заполняют его в груди.

Я немного полазила по интернет-страничке доктора (но хочу быть дилетантом)– вот адрес http://ddrheinrich.com/ru - и решила коротко выписать для интересующихся ху из ху!

• Увеличение груди с использованием стволовых клеток, т.е. без силикона и прочих искусственных наполнителей, без швов и общего наркоза, а также без ухудшения естественных функций грудных желез

• Липосакция – липоскульптура по методу д-ра Хайнриха: Вручную, без использования автоматических отсасывающих приспособлений разрушающих жировую ткань, за только один сеанс удаляется большое количество жира.

• Терапия лица, кожи и волос с использованием стволовых клеток, преимущество в том, что можно воздержаться от хирургических вмешательств, таких как подтяжка лица и коррекция век, при которых, кожа натягивается и подрезается.

• Регенеративная терапия с использованием стволовых клеток и биоидентичных гормонов обеспечивающих целенаправленную регенерацию: Через некоторое время исчезают синдром эмоционального выгорания и нарушение сна, тело наполняется силами, возрастает сексуальная энергия. Данные методы терапии позволяют достичь внешнего омоложения тела на 15 лет.

• Снижение веса по методу д-ра Хайнриха: Данный метод позволяет не только достичь идеального веса, но и поддерживать его в течении длительного времени.

Надеюсь, смогла Вам рассказать что-то новое!

Если что, пишите, буду рада помочь - много уже прочитала по этой теме !

Princess_