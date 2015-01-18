Den031 » 03 дек 2015, 19:35

[url="http://arg4491.blogspot.ru/2015/11/blog-post_28.html"]ПРОСТАТИТ, ОСЕНЬ-ЗИМА - КАКАЯ ТУТ СВЯЗЬ?[/url]

Большинство больных знающих, что являются "обладателями" простатита замечают, что весной и особенно летом они чувствуют себя значительно лучше. Но как только начинается осеннее похолодание, как их самочувствие начинает ухудшаться. Появляются повышенная зябкость, утомляемость, ухудшение сна, похолодание конечностей, снижение либидо, ослабление утренних эрекций и эрекций при половых актах (более подробно жалобы больных см. здесь же, на главной стр. справа).

Многие не понимают сути происходящего и поэтому каждый придумывает свои причины этого. И такие причины находятся: переутомился на работе, недоспал, переохладился и т.д. Такие больные осенью раньше других начинают носить свитера и теплую верхнюю одежду.

Проявления астении (общей слабости) и плохого самочувствия интуитивно приводят значительное число больных к занятиям физкультурой, спортом, йогой и т.п. И, действительно, это заметно улучшает их самочувствие, но основные симптомы болезни все же остаются. При прекращении занятий физкультурой состояние и самочувствие больных быстро возвращаются к исходному.

Каковы же главные причины болезни. В результате более чем 30-летних исследований нами было установлено, что на первом месте (более 90% случаев) здесь стоит первичное поражение центральной нервной системы, которое возникает вследствие патологии беременности (нарушение развития плода) и родов (родовая травма плода, гипоксия мозга и др.). Реже встречаются другие причины: сотрясение мозга (чаще всего в детском, подростковом и юношеском возрасте), потребление алкоголя и наркотиков в этих же возрастных группах, алкоголизм и наркомания родителей и др.

Все это приводит к нарушениям развития и функции гормональной системы, падению иммунитета, развитию в организме хронической инфекции (в т.ч. простатита), самым разным видам нарушений обмена веществ. Все это вместе взятое и становится причиной ухудшения состояния и самочувствия больных.

Среди всех этих факторов особого внимания заслуживают проблемы связанные со снижением функции щитовидной железы - главного энергетика организма (более подробно об этом см. в других материалах нашего блога). Скажем только самое главное. У здорового мужчины объем щитовидной железы составляет 20-25 см3, а у больного т.н. простатитом - в среднем 10-11 см3, т.е. как минимум в 2 раза меньше (недоразвитие щитовидной железы). Примерно у 40% больных в 2 раза уменьшен также объем яичек.

Именно недостаток гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) и связанное с этим падение энергетики организма играет ведущую роль в развитии клинической картины болезни у данного контингента больных и появлении большинства описанных выше её симптомов. В более тяжелых случаях гипотиреоза на первый план выходят такие симптомы, как зябкость, похолодание конечностей, снижение либидо, ослабление и урежение эрекций (утренних и при половых актах).

Летом, при высокой температуре окружающей среды, для поддержания энергетики организма требуется меньше гормонов, поэтому ему достаточно того количества, которое способна вырабатывать уменьшенная по объему щитовидная железа. Поэтому в это время года больные чувствуют себя значительно лучше. Осенью и особенно зимой ситуация существенно меняется, нехватка гормонов щитовидной железы становится гораздо более выраженной, энергетика организма резко падает со всеми вытекающими последствиями. Отсюда и ярко выраженный сезонный характер течения заболевания. Если сказать для большей ясности совсем просто, то в холодное время года того количества гормонов, которое способна вырабатывать маленькая щитовидка, становится явно недостаточно для "отапливания" организма. Образно говоря, он как бы переводится на "отопление" вместо антрацита, на бурый уголь. Вот отсюда и все беды! Конечно, одной только физкультурой здесь положение дел поправить невозможно, требуются лечебные мероприятия совсем другого рода. Эти вопросы подробно освещены в других материалах данного блога.