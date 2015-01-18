Блог доктора Гуськова о простатите

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Блог доктора Гуськова о простатите

Новое сообщение Den031 » 18 янв 2015, 11:59

Уважаемые читатели форума, я хочу рассказать вам о принципиально новом, современном методе лечения простатита. Данное сообщение не является рекламным, а носит информационно-познавательный характер. Дело в том, что, наверное, многие из вас столкнулись с безграмотностью наших врачей, особенно этим отличаются поликлиники, но и частные клиники ушли не далеко (принцип – больше платных посещений больше денег). Безрезультатность данного лечения заключается в том, что врачи (урологи) не понимают сути данной болезни. Внимание врачей приковано к воспалительному процессу в простате, который они пытаются ликвидировать антибиотиками и применяя различные вспомогательные методы. При этом игнорируется состояние нейро-эндокринного статуса больного. Однако уже давно известно, что антибиотики не лечат хронические инфекционные заболевания - они помогают только при острых инфекциях и явных обострениях хронических. Длительный прием антибиотиков сказывается губительно на всех системах организма, в скором времени вы уже не сможете без их помощи победить банальную простуду, а микрофлора кишечника будет нарушена до такой степени, что перестанут усваиваться должным образом витамины и другие жизненно-важные вещества.

Однако теперь выход из этой ситуации есть. Известный в России специалист в области урологии и андрологии доктор Гуськов Александр Робертович разработал свой метод лечения хронического простатита. Он обнаружил что причиной простатита и других хронических инфекций являются не заболевания каких-либо отдельно взятых органов, а системные поражения на организменном уровне, в основе которых лежит патология центральной нервной системы. Далее нарушаются обменные, эндокринные и иммунные функции всего организма в целом. Это можно довольно быстро обнаружить при сдаче определенных анализов и другой специальной диагностике. У такого больного при соответствующем обследовании кроме простатита можно обнаружить широкий круг самых разнообразных патологий. Такие отклонения вначале атакуют самые слабые места в организме, в итоге у одних на первое место выходит хронический простатит, у других хронический гастрит, у третьих – хронический гайморит и т.д. Но при этом надо осознавать, что страдает весь организм в целом. И очень скоро это скажется на других органах и системах, ведь известно, что все процессы в организме регулирует центральная нервная система (головной мозг), в том числе обмен веществ, гормоны и иммунитет. Поэтому суть лечения по технологии доктора А.Р.Гуськова состоит в первоочередном восстановлении функции центральной нервной системы и, как следствия этого – правильного функционирования всего организма в целом. Результаты такого лечения впечатляют – в течение основного 3-х месячного курса лечения восстанавливаются либидо и потенция, репродуктивная функция, существенно повышается общий уровень здоровья, нормализуется психика. Восстанавливается также иммунитет и прекращается инфекционный процесс. При этом никаких антибиотиков, за исключением редких случаев обострения инфекции.

Все, кого беспокоит проблема простатита и эректильной дисфункции и заинтересовала данная методика или кто просто хочет расширить свои знания в области лечения хронических заболеваний, могут посетить блог автора технологии. Там множество самой разной полезной информации и авторских статей на данную тематику.

1. Философия врачевания мужских болезней часть 1

2. Философия врачевания мужских болезней часть 2

3. Массаж при простате не только бесполезен, но и вреден!

4. Простатит: его хроническая форма антибиотиками не лечится!

5. Нет заблуждения печальнее на свете чем простатит лечить, уж мне поверьте!

6. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНОГО ПРОСТАТИТОМ №1

7. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНОГО ПРОСТАТИТОМ №2

8. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНОГО ПРОСТАТИТОМ №3

9. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНОГО ПРОСТАТИТОМ №4

10. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БОЛЬНОГО ПРОСТАТИТОМ №5

11.Симтомы приписываемые простатиту - это симптомы совсем других болезней!

12."Худеть" не надо - это очень вредно!

13. Эректильная дисфункция, простатит и бесплодие: обоснование концепции лечения

14. Простатит не вызывает ни боль, ни эректильную дисфункцию!

15. Простатит: "борьба" с микробами - это война против организма!

16. Телемедицина, эректильная дисфункция и простатит.

17. Снижение функции щитовидной железы а не яичек - главная причина эректильной дисфункции!

18. Недостаточность гормонов роста и щитовидной железы у больных простатитом.

19. Спорт, простатит, эректильная дисфункция, бесплодие: есть ли тут связь?

20. Простатит - заболевание "пограничное"!

21. Восстановление резервов мозга - первооснова лечения эректильной дисфункции, простатита и бесплодия.

22. Стандартам лечения простатита - место на "мусорной свалке" истории медицины!

23. Начинать лечение простатита надо с головы, а не с "пяточного нерва"!

24. Надо ли "повышать" потенцию?

25. Простатит: лечение простым быть не может!

26. Кладбищенские размышления врача на тему простатита и эректильной дисфункции.

27. Вы нам писали...? Ответы доктора А.Гуськова

28. Недостаточность гормона роста у больных простатитом и эректильной дисфункцией

29. Простатит и эректильная дисфункция. Кому целесообразно обращаться в наш центр телемедицины?

30. Только матушка-природа поможет нам - мужчинам! Эректильная дисфункция и простатит.

31. Эрекция у покойника. (Жизнь без простатита и эректильной дисфункции, интервью доктора А.Р.Гуськова)

32. Боль в области половых органов: кто виновник - простатит или позвоночник?

33. Простатит и эректильная дисфункция: "рыба начинает тухнуть с головы"!

34. Локализационизм и стандарты при лечении простатита и эректильной дисфункции - путь в никуда!

35. Причины ускоренного семяизвержения: простатит или повышенная "судорожная активность" головного мозга?

36. Недостаток тестостерона: вызывает ли это эректильную дисфункцию при простатите?

37. Наши ответы на вопросы больных простатитом и эректильной дисфункцией.

38. Состояние головного мозга у больных эректильной дисфункцией и простатитом.

39. Главные причины патологии мозга у больных простатитом, эректильной дисфункцией и бесплодием.

40. Принципы лечения недостаточности гормона роста у больных простатитом и эректильной дисфункцией.

41. Доктор Гуськов: Мифы о простатите развеяны (интервью).

42. Доктор А.Р.Гуськов. Что такое простатит?

43. Доктор А.Р.Гуськов. Механизмы возникновения хронического простатита.

44. Частота встречаемости органических изменений головного мозга среди населения.

45. Исследование состояния центральной нервной системы (головного мозга) больных.

46. Основные принципы организации обследования и лечения больных.

47. Эректильная дисфункция, бесплодие и простатит.

48. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА - ПОСЛАННИКИ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ НА ЗЕМЛЕ.

49.ТЕЛЕОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ АВТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ.

50. ПРИЧИНУ ПРОСТАТИТА МОЖНО УЗНАТЬ У МАТЕРИ.

51. ПРОСТАТИТ - ЭТО КОГДА В ГОЛОВЕ "КАША"!

52. простатит: почему не эффективно стандартное лечение?

53. А.Р.Гуськов. Хронический простатит: от мифов - к современной технологии лечения. Монография.

54. ОТ ДНК - ДО ГАЛАКТИКИ МЛЕЧНОГО ПУТИ И ДАЛЕЕ.....

55. Статья в газете Аргументы и факты о нашей методике

56. АДЕНОМА ПРОСТАТЫ, ПРОСТАТИТ, РАК

57. Описание хода лечения (Телемедицина) молодого пациента с Эректильной дисфункцией.

58. День «Дурака» (1 апреля) прошел, а проблемы остаются

59. Организм человека синтезируется из мусора.

60. Описание хода лечения больного простатитом в домашних условиях



Den031
 
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Re: Блог доктора Гуськова о простатите

Новое сообщение Den031 » 03 дек 2015, 19:35

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[url="http://arg4491.blogspot.ru/2015/11/blog-post_28.html"]ПРОСТАТИТ, ОСЕНЬ-ЗИМА - КАКАЯ ТУТ СВЯЗЬ?[/url]

Большинство больных знающих, что являются "обладателями" простатита замечают, что весной и особенно летом они чувствуют себя значительно лучше. Но как только начинается осеннее похолодание, как их самочувствие начинает ухудшаться. Появляются повышенная зябкость, утомляемость, ухудшение сна, похолодание конечностей, снижение либидо, ослабление утренних эрекций и эрекций при половых актах (более подробно жалобы больных см. здесь же, на главной стр. справа).

Многие не понимают сути происходящего и поэтому каждый придумывает свои причины этого. И такие причины находятся: переутомился на работе, недоспал, переохладился и т.д. Такие больные осенью раньше других начинают носить свитера и теплую верхнюю одежду.

Проявления астении (общей слабости) и плохого самочувствия интуитивно приводят значительное число больных к занятиям физкультурой, спортом, йогой и т.п. И, действительно, это заметно улучшает их самочувствие, но основные симптомы болезни все же остаются. При прекращении занятий физкультурой состояние и самочувствие больных быстро возвращаются к исходному.

Каковы же главные причины болезни. В результате более чем 30-летних исследований нами было установлено, что на первом месте (более 90% случаев) здесь стоит первичное поражение центральной нервной системы, которое возникает вследствие патологии беременности (нарушение развития плода) и родов (родовая травма плода, гипоксия мозга и др.). Реже встречаются другие причины: сотрясение мозга (чаще всего в детском, подростковом и юношеском возрасте), потребление алкоголя и наркотиков в этих же возрастных группах, алкоголизм и наркомания родителей и др.

Все это приводит к нарушениям развития и функции гормональной системы, падению иммунитета, развитию в организме хронической инфекции (в т.ч. простатита), самым разным видам нарушений обмена веществ. Все это вместе взятое и становится причиной ухудшения состояния и самочувствия больных.

Среди всех этих факторов особого внимания заслуживают проблемы связанные со снижением функции щитовидной железы - главного энергетика организма (более подробно об этом см. в других материалах нашего блога). Скажем только самое главное. У здорового мужчины объем щитовидной железы составляет 20-25 см3, а у больного т.н. простатитом - в среднем 10-11 см3, т.е. как минимум в 2 раза меньше (недоразвитие щитовидной железы). Примерно у 40% больных в 2 раза уменьшен также объем яичек.

Именно недостаток гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) и связанное с этим падение энергетики организма играет ведущую роль в развитии клинической картины болезни у данного контингента больных и появлении большинства описанных выше её симптомов. В более тяжелых случаях гипотиреоза на первый план выходят такие симптомы, как зябкость, похолодание конечностей, снижение либидо, ослабление и урежение эрекций (утренних и при половых актах).

Летом, при высокой температуре окружающей среды, для поддержания энергетики организма требуется меньше гормонов, поэтому ему достаточно того количества, которое способна вырабатывать уменьшенная по объему щитовидная железа. Поэтому в это время года больные чувствуют себя значительно лучше. Осенью и особенно зимой ситуация существенно меняется, нехватка гормонов щитовидной железы становится гораздо более выраженной, энергетика организма резко падает со всеми вытекающими последствиями. Отсюда и ярко выраженный сезонный характер течения заболевания. Если сказать для большей ясности совсем просто, то в холодное время года того количества гормонов, которое способна вырабатывать маленькая щитовидка, становится явно недостаточно для "отапливания" организма. Образно говоря, он как бы переводится на "отопление" вместо антрацита, на бурый уголь. Вот отсюда и все беды! Конечно, одной только физкультурой здесь положение дел поправить невозможно, требуются лечебные мероприятия совсем другого рода. Эти вопросы подробно освещены в других материалах данного блога.

Den031
 
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Re: Блог доктора Гуськова о простатите

Новое сообщение kira » 11 окт 2021, 20:24

Мой супруг с простатитом борется не один год. И все ни как.
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