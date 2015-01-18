Однако теперь выход из этой ситуации есть. Известный в России специалист в области урологии и андрологии доктор Гуськов Александр Робертович разработал свой метод лечения хронического простатита. Он обнаружил что причиной простатита и других хронических инфекций являются не заболевания каких-либо отдельно взятых органов, а системные поражения на организменном уровне, в основе которых лежит патология центральной нервной системы. Далее нарушаются обменные, эндокринные и иммунные функции всего организма в целом. Это можно довольно быстро обнаружить при сдаче определенных анализов и другой специальной диагностике. У такого больного при соответствующем обследовании кроме простатита можно обнаружить широкий круг самых разнообразных патологий. Такие отклонения вначале атакуют самые слабые места в организме, в итоге у одних на первое место выходит хронический простатит, у других хронический гастрит, у третьих – хронический гайморит и т.д. Но при этом надо осознавать, что страдает весь организм в целом. И очень скоро это скажется на других органах и системах, ведь известно, что все процессы в организме регулирует центральная нервная система (головной мозг), в том числе обмен веществ, гормоны и иммунитет. Поэтому суть лечения по технологии доктора А.Р.Гуськова состоит в первоочередном восстановлении функции центральной нервной системы и, как следствия этого – правильного функционирования всего организма в целом. Результаты такого лечения впечатляют – в течение основного 3-х месячного курса лечения восстанавливаются либидо и потенция, репродуктивная функция, существенно повышается общий уровень здоровья, нормализуется психика. Восстанавливается также иммунитет и прекращается инфекционный процесс. При этом никаких антибиотиков, за исключением редких случаев обострения инфекции.
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