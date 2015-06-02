antina » 02 июн 2015, 02:30

Народная медецина, как ни странно, почему то с приходом цивилизации, люди предпочитают пить таблетки от всевозможных болезней. А ведь совсем не давно, были знахари, и народные лекари. И было много знаний , как излечить ту или иную болезнь. Лично я обнаружила, что болезни выгоняет тяжелый труд. Как ни странно. И вот откуда у мя странная тяга.. К примеру, ни ела, ни ела зелени, а тут раз и резко захотелось..Быть может где то на каком то уровне...Кто его знает. Совсем ни чего не знаю о народной медецине.