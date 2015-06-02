Народная медецина
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Народная медецина
Народная медецина, как ни странно, почему то с приходом цивилизации, люди предпочитают пить таблетки от всевозможных болезней. А ведь совсем не давно, были знахари, и народные лекари. И было много знаний , как излечить ту или иную болезнь. Лично я обнаружила, что болезни выгоняет тяжелый труд. Как ни странно. И вот откуда у мя странная тяга.. К примеру, ни ела, ни ела зелени, а тут раз и резко захотелось..Быть может где то на каком то уровне...Кто его знает. Совсем ни чего не знаю о народной медецине.
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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Re: Народная медецина
Ребят, ну в 21 веке живём. Какая народная медицина ? Я понимаю, что запугали вас химией, только надо же понимать, что элементы одни и те же ! Ну никто не хочет вас намеренно травить. Наоборот , берут самое лучшее и очищают от всякой гадости. А эти знахари зачастую такую муть намешивают, что удивляюсь, как вообще после такого выживают. Если названия лекарств не знаете, то вот вам сайт https://kz.apteka.com/ , где лекарства можно искать по симптомам. Просто вводите в строку поиска и сайт сам подберёт подходящие варианты. Но только не ведитесь вы на весь этот анахронизм. Ладно, когда собственным здоровьем рискуете, но ведь и близких травят! Не надо так !
- Hrelep
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 фев 2020, 13:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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