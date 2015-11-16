Поддельное лекарство!!!
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Поддельное лекарство!!!
Добрый день! Хочу поделиться своим негативным опытом покупки, чтобы никто не ошибся так же как я. У меня проблемы с щитовидной железой, и я решил заказать препарат Эндонорм из Украины. Продавец, который представился как Максим Соломин заверил меня, что препарат подлинный и с не истекшим сроком годности. Мне его доставили, я начал пить, все начиналось хорошо. Однако, потом я наткнулся на официальном русском сайте производителя на следующую информацию: http://www.endonorm.ru/vnimanie-obman/ Обратился к Максиму с просьбой вернуть мои деньги, но ответа так и не получил! Если честно, никогда не думал, что так просто наткнусь на мошенников, но в итоге получилось как получилось. Так что Эндонорм в Украине и Молдове ( по информации с сайта) продается поддельный! Будьте осторожны, не ошибитесь!
- andrey_f
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 14:47
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Re: Поддельное лекарство!!!
Вообще с рук покупать лекарства, как мне кажется как минимум странный поступок, вообще не известно что вам продадут, тем более не зная и не встречаясь с человеком лично.
Никому не рекомендую так делать, мошенников сейчас полно.
- ala.ilonova
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2015, 12:43
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Re: Поддельное лекарство!!!
andrey_f писал(а):Добрый день! Хочу поделиться своим негативным опытом покупки, чтобы никто не ошибся так же как я. У меня проблемы с щитовидной железой, и я решил заказать препарат Эндонорм из Украины. Продавец, который представился как Максим Соломин заверил меня, что препарат подлинный и с не истекшим сроком годности. Мне его доставили, я начал пить, все начиналось хорошо. Однако, потом я наткнулся на официальном русском сайте производителя на следующую информацию: http://www.endonorm.ru/vnimanie-obman/ Обратился к Максиму с просьбой вернуть мои деньги, но ответа так и не получил! Если честно, никогда не думал, что так просто наткнусь на мошенников, но в итоге получилось как получилось. Так что Эндонорм в Украине и Молдове ( по информации с сайта) продается поддельный! Будьте осторожны, не ошибитесь!
Как можно вообще на такое пойти, покупать лекарство у незнакомого человека это же не носки и не продукты которые можно есть или не есть, а это лекарственный препарат и его нужно покупать только по рекомендации врача и в обычной аптеке.
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: Поддельное лекарство!!!
Никому не рекомендую так делать, мошенников сейчас полно.
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Akimi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 янв 2021, 05:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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