ala.ilonova » 17 ноя 2015, 17:20

Вообще с рук покупать лекарства, как мне кажется как минимум странный поступок, вообще не известно что вам продадут, тем более не зная и не встречаясь с человеком лично.

Никому не рекомендую так делать, мошенников сейчас полно.