Поддельное лекарство!!!

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Поддельное лекарство!!!

Новое сообщение andrey_f » 16 ноя 2015, 10:00

Добрый день! Хочу поделиться своим негативным опытом покупки, чтобы никто не ошибся так же как я. У меня проблемы с щитовидной железой, и я решил заказать препарат Эндонорм из Украины. Продавец, который представился как Максим Соломин заверил меня, что препарат подлинный и с не истекшим сроком годности. Мне его доставили, я начал пить, все начиналось хорошо. Однако, потом я наткнулся на официальном русском сайте производителя на следующую информацию: http://www.endonorm.ru/vnimanie-obman/ Обратился к Максиму с просьбой вернуть мои деньги, но ответа так и не получил! Если честно, никогда не думал, что так просто наткнусь на мошенников, но в итоге получилось как получилось. Так что Эндонорм в Украине и Молдове ( по информации с сайта) продается поддельный! Будьте осторожны, не ошибитесь!


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Re: Поддельное лекарство!!!

Новое сообщение ala.ilonova » 17 ноя 2015, 17:20

Вообще с рук покупать лекарства, как мне кажется как минимум странный поступок, вообще не известно что вам продадут, тем более не зная и не встречаясь с человеком лично.

Никому не рекомендую так делать, мошенников сейчас полно.

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Re: Поддельное лекарство!!!

Новое сообщение Zenad » 02 дек 2015, 18:10

andrey_f писал(а):Добрый день! Хочу поделиться своим негативным опытом покупки, чтобы никто не ошибся так же как я. У меня проблемы с щитовидной железой, и я решил заказать препарат Эндонорм из Украины. Продавец, который представился как Максим Соломин заверил меня, что препарат подлинный и с не истекшим сроком годности. Мне его доставили, я начал пить, все начиналось хорошо. Однако, потом я наткнулся на официальном русском сайте производителя на следующую информацию: http://www.endonorm.ru/vnimanie-obman/ Обратился к Максиму с просьбой вернуть мои деньги, но ответа так и не получил! Если честно, никогда не думал, что так просто наткнусь на мошенников, но в итоге получилось как получилось. Так что Эндонорм в Украине и Молдове ( по информации с сайта) продается поддельный! Будьте осторожны, не ошибитесь!

Как можно вообще на такое пойти, покупать лекарство у незнакомого человека это же не носки и не продукты которые можно есть или не есть, а это лекарственный препарат и его нужно покупать только по рекомендации врача и в обычной аптеке.

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Re: Поддельное лекарство!!!

Новое сообщение Akimi » 23 фев 2021, 14:28

Никому не рекомендую так делать, мошенников сейчас полно.
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